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Надземный переход обвалился на востоке Москвы

Виктория Храменкова

Происшествия
Надземный переход обвалился на востоке Москвы
Фото: МЧС
Россия, Москва, шоссе Энтузиастов, 2 Карта всех событий

На востоке столицы зафиксировано обрушение надземного перехода. Инцидент произошел на станции МЦД-2 «Москва-Товарная». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 14 января, сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, частичный обвал моста произошел по адресу Шоссе Энтузиастов, 2. Отмечается, что пострадавших обнаружено не было.

17 декабря в прокуратуре Москвы сообщили, что начали проверку после того, как в одном из небоскребов в «Москве-Сити» сорвался лифт с пассажиром. После случившегося 46-летний мужчина, находившийся в лифте, обратился за медицинской помощью.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в одной из двух башен комплекса «Федерация», расположенного по адресу Пресненская набережная, дом 12. По данным СМИ, лифт пролетел 13 этажей, пассажир отделался ушибом поясницы.

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