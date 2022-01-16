Подросток получил травмы при прохождении квеста в Москве

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, 1-я Тверская-Ямская улица Карта всех событий

В центре столицы 13-летний мальчик во время прохождения квеста повредил палец. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры в воскресенье, 16 января.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на 1-й Тверской-Ямской улице.

В настоящий момент подросток находится в городском медицинском учреждении. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

По данным прокуратуры, в момент получения травмы ребенок находился без сопровождения взрослых.

— В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению организацией, оказывающей развлекательные услуги, требований федерального законодательства, в том числе о несовершеннолетних, а также безопасности услуг для жизни и здоровья населения, — говорится в сообщении.

Видео: Пресс-службе Прокуратуры Москвы

В декабре Следственный комитет по Московской области организовал проверку по факту травмирования 5-летнего ребенка во время катания на тюбинге (надувные санки — прим. «ВМ») в Королеве. Уточнялось, что во время скатывания тюбинг наткнулся на бугор и поехал в сторону железнодорожных путей, расположенных рядом с горкой. Столкнувшись с колесом поезда, девочка получила травму головы.