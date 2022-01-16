Жительница Урала нашла в США сестру-близняшку с помощью соцсетей

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Жительница города Богдановичи на Урале Кристина никогда не подозревала, что у нее есть сестра-близнец, проживающая в Соединенных Штатах. Девочек разлучили сразу после рождения. Одну из них удочерили в России, а другую — за границей.

Однако Кристина еще в юности узнала о том, что ее родители не являются биологическими. Также был слух о том, что у нее есть сестра, однако эта информации вскоре забылась.

— Но в этом году, когда я была в командировке, мне вдруг позвонила моя давняя подруга. Сообщила, что меня разыскивает Первый канал. Я перезвонила, и это оказалась редактор программы «Пусть говорят». Мне сказали, что меня ищут родственники из-за границы. Я не поверила и кинула трубку, — объяснила девушка.

После Кристина поговорила с близкими, которые подтвердили такие сведения. Однако тетя девушки рассказала, что после родов отцу сестер сообщили о смерти одной из них. На самом деле малышка тогда находилась в доме ребенка недалеко от дома Кристины.

— Вскоре приехали люди из Америки и удочерили ее. Американцам сказали, что по документам нас было двое. И они долго, упорно все эти годы меня искали, — призналась Кристина.

Затем девушка начала самостоятельно искать сестру в социальных сетях. В результате сестры созвонились по видеосвязи и поняли, что не могут жить друг без друга. На данный момент девушки еще не виделись, но планируют в скором времени решить этот вопрос.

— Мы носим одинаковую одежду, занимаемся одним видом спорта, обе работаем в сфере госслужбы, у нас одни и те же привычки и даже одинаковый шрам на подбородке. Мы, находясь в разных странах, живем почти одинаковой жизнью. Мы даже замуж вышли в одном месяце, только в разные годы, — передает издание StarHit слова Кристины.