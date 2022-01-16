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Звезда сериала «Кухня» Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни

Виктория Сикерина

Общество
Звезда сериала «Кухня» Иван Рудаков скончался на 44-м году жизни
Фото: Из личного архива Ивана Рудакова

Российский актер Иван Рудаков, наиболее известный по ролям в сериалах «Кухня» и «Ланцет», скончался в возрасте 43 лет. Об этом сообщили родители артиста в воскресенье, 16 января.

— Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет, — написали она на странице в Facebook.

Накануне родители Рудакова рассказали, что их сына госпитализировали в крайне тяжелом состоянии в реанимационное отделение Городской клинической больницы имени Плетнева. Врачи подключили актера к аппарату искусственной вентиляции легких, а также диагностировали у него заболевания сердца и легких.

По словам родителей, такое состояние вызвали осложнения после перенесенного летом коронавируса.

Иван Рудаков родился 19 октября 1978 года в столице в семье режиссеров. Профессиональное образование он получил на курсах актерского мастерства Всеволода Шиловского. После этого состоялся дебют артиста. Он сыграл рок-исполнителя Влада Бойцова в киноленте «Попса».

За творческую карьеру артист сыграл более 40 ролей. Наиболее известными стали работы в сериалах «Склифосовский», «Кухня», «Алешкина любовь» и «Рубеж».

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