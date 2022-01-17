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Новая виртуальная лаборатория заработала в библиотеке МЭШ

Виктория Сикерина

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Новая виртуальная лаборатория заработала в библиотеке МЭШ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Лаборатория «Логосоревнования» заработала в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Об этом сообщил заместитель директора Городского методического центра столицы Антон Марко в понедельник, 17 января.

Юные горожане смогут попробовать свои силы в интеллектуальных играх на платформе программы «Логитариум». Уточняется, что принять участие в турнирах могут не только школьники, но и педагоги.

Основная задача соревнования — получение новых знаний в сфере инженерного конструирования и поиск лучших технических решений в виде головоломок среди учащихся.

— Это хорошая возможность для школьников представить сообществу свои разработки, поделиться опытом, прокачать логические навыки и знания предметов школьной программы, — цитирует слова Марко официальный сайт мэра Москвы.

Накануне более 76 тысяч горожан поделились своим мнением о новинках МЭШ с помощью сервиса «Активный гражданин». Среди них виртуальные лаборатории по математике и физике, а также возможность для школьников отметить посещение учреждений культуры в мобильном приложении.

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