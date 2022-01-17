Москвичам рассказали о помощи приемным семьям в городе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В столице поддержкой семей с приемными детьми занимаются 45 уполномоченных организаций. Более двух тысяч семей уже воспользовались их поддержкой.

— В столице делается все возможное, чтобы каждый ребенок, лишившийся родителей, обрел свою семью. Более 93,3 процента детей-сирот уже воспитываются в семьях. Службы сопровождения готовы оказать им поддержку. Работа специалистов начинается со знакомства с родителями и ребенком, а также с составления индивидуальной программы, в которой отражены их потребности, — сообщила заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бербер.

Для приемных родителей доступны те же программы, что и для обычных семей. Портал «Мой семейный центр» поможет больше узнать о них. Если необходима индивидуальная программа, то можно заключить договор сопровождения замещающей семьи.

Ребенку и родителям оказывают поддержку во всех спектрах — от психологической и до социальной. Помогают выявить проблемы в семье, научат детей адаптироваться к новым условиям и всегда выслушают. Центры помощи есть во всех округах Москвы. Подробнее узнать об этом можно на портале «Моя новая семья». Также там доступны контакты организаций, передает официальный сайт мэра столицы.

В декабре сообщалось, что семьи в Москве, взявшие на воспитание не менее пяти детей-сирот, из которых трое и более ребят являются братьями и сестрами, смогут принять участие в столичном проекте по имущественной поддержке. Это не зависит от возраста детей или наличия у них инвалидности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.