На Госуслугах появился сервис «Уведомления по трудовым мигрантам»

Специалист по предоставлению услуг социального направления центра госуслуг района Красносельский Оксана Попова / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

На портале Госуслуг появился новый сервис «Уведомления по трудовым мигрантам». Об этом в понедельник, 17 января, сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Сервис поможет отправлять в МВД уведомления о заключении и расторжении трудового договора с мигрантами, а также об обязательствах по выплате им заработной платы.

Для этого начальству необходимо заполнить специальную форму на сайте и подписать ее в электронном виде.

По словам заместителя главы Минцифры Дмитрия Огуряева, такой сервис стал необходим в связи с ростом бумажных уведомлений, которые ежегодно приходят в МВД, пишет ТАСС.

1 ноября 2021 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что в России необходимо ввести обязательную геномную регистрацию для всех въезжающих трудовых мигрантов. По его словам, такие меры позволят ужесточить контроль за процессами миграции, а также пресечь проникновение криминала на российский рынок. Кроме того, нововведения дадут правоохранителям возможность более успешно раскрывать преступления.