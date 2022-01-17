Кардиолог рассказал, как снизить уровень холестерина без таблеток

Фото: Pixabay

Кардиолог и кардиохирург Герман Гандельман рассказал о способах снижения уровня холестерина без таблеток.

Во-первых, по словам доктора, нужно снизить вес. Это приведет к параллельному снижению уровня холестерина в среднем на восемь процентов. Сделать это можно за счет сбалансированного питания.

— Здоровая тарелка на половину должна быть заполнена салатами, четверть — хлебом или гарнирами, вторая четверть — белковой пищей. Нужно употреблять правильные жиры. Употребление в пищу лосося снижает холестерин и давление, — сказал врач в новом выпуске программы «Жить здорово».

Кардиолог отметил, что второй эффективный способ борьбы с холестерином — физическая активность. Она снижает уровень на два процента. В-третьих, необходимо снизить уровень сахара в крови. В среднем нормализация приводит к снижению холестерина на шесть процентов.

— Сахар бомбардирует стенку сосудов, и когда в ней появляется пробел, его заполняет холестерин.

Уровень общего холестерина не должен превышать 5,1 ммоль/литр, и чем ниже этот показатель, тем лучше.

Елена Малышева рассказала, какие продукты нужно включить в рацион людям с четвертой группой крови.