Сергей Собянин посетил завод детского питания на Царицынском молочном комбинате

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Мэр столицы Сергей Собянин провел осмотр новых линий по изготовлению питания для детей на Царицынском молочном комбинате компании «Вимм-Билль-Данн». Визит состоялся в понедельник, 17 января.

Глава города отметил, что власти Москвы комплексно решают вопросы привлечения инвестиций и импортозамещения. Так, например, для предприятий доступны льготы на прибыль, имущество и землю. Он подчеркнул, что главный показатель успеха заводов — это востребованность производимой ими продукции.

— Москва — безусловный лидер по офсетным контрактам. На около 70 миллиардов рублей заключено таких контрактов. Речь идет об обязательствах по закупке продуктов на обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств, — заявил Сергей Собянин.

По его словам, «Вимм-Билль-Данн» является одной из столичных компаний с офсетным договором. Так, в течение десяти лет город будет обязан покупать у компании детское питание для молочных кухонь.

— Хотел выразить благодарность руководству предприятия за такое активное участие в региональных программах обеспечения москвичей продуктами питания, детскими продуктами питания и безусловное выполнение обязательств, — цитирует слова мэра столицы агентство городских новостей «Москва».

В конце декабря 2021 года заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичи смогут заказать питание на молочной кухне в дистанционном формате.