Сергей Собянин посетил завод детского питания на Царицынском молочном комбинате
Мэр столицы Сергей Собянин провел осмотр новых линий по изготовлению питания для детей на Царицынском молочном комбинате компании «Вимм-Билль-Данн». Визит состоялся в понедельник, 17 января.
Глава города отметил, что власти Москвы комплексно решают вопросы привлечения инвестиций и импортозамещения. Так, например, для предприятий доступны льготы на прибыль, имущество и землю. Он подчеркнул, что главный показатель успеха заводов — это востребованность производимой ими продукции.
— Москва — безусловный лидер по офсетным контрактам. На около 70 миллиардов рублей заключено таких контрактов. Речь идет об обязательствах по закупке продуктов на обмен на инвестиции и создание импортозамещающих производств, — заявил Сергей Собянин.
По его словам, «Вимм-Билль-Данн» является одной из столичных компаний с офсетным договором. Так, в течение десяти лет город будет обязан покупать у компании детское питание для молочных кухонь.
— Хотел выразить благодарность руководству предприятия за такое активное участие в региональных программах обеспечения москвичей продуктами питания, детскими продуктами питания и безусловное выполнение обязательств, — цитирует слова мэра столицы агентство городских новостей «Москва».
В конце декабря 2021 года заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что москвичи смогут заказать питание на молочной кухне в дистанционном формате.