Сергей Собянин оценил ход строительства учебного комплекса на Варшавском шоссе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.

Он отметил важность соблюдения графика возведения и поручил специалистам четко соответствовать ему.

— Ведется большое жилищное строительство, большой жилой комплекс, в несколько очередей. И очень важно обеспечение социальными объектами, детскими садами, школами, — заявил глава города.

Гендиректор компании «Пионер» Леонид Максимов рассказал Сергею Собянину, что два этапа возведения жилого объекта уже завершились. В настоящий момент строители занимаются созданием социальной инфраструктуры.

— В рамках застройки уже введен детский сад на 110 мест, и сейчас идет строительство еще одного детского сада на 160 мест. Он будет введен к сентябрю этого года, а к сентябрю следующего года будет введена школа на 900 мест, которая строится рядом, — доложил он.

По словам Максимова, в конце 2022 года первые жильцы начнут переезжать в жилой комплекс.

Мэр столицы заключил, что в будущем городские власти рассмотрят возможность строительства на Варшавском шоссе спортивных школ для создания новых рабочих мест, передает РИА Новости.

В декабре Сергей Собянин посетил Новый многофункциональный медицинский центр «Медси» в Раменках. Центр посетили также председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.