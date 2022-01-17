Сергей Собянин оценил ход строительства учебного комплекса на Варшавском шоссе
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства учебного комплекса с детским садом и школой на Варшавском шоссе. Об этом стало известно в понедельник, 17 января.
Он отметил важность соблюдения графика возведения и поручил специалистам четко соответствовать ему.
— Ведется большое жилищное строительство, большой жилой комплекс, в несколько очередей. И очень важно обеспечение социальными объектами, детскими садами, школами, — заявил глава города.
Гендиректор компании «Пионер» Леонид Максимов рассказал Сергею Собянину, что два этапа возведения жилого объекта уже завершились. В настоящий момент строители занимаются созданием социальной инфраструктуры.
— В рамках застройки уже введен детский сад на 110 мест, и сейчас идет строительство еще одного детского сада на 160 мест. Он будет введен к сентябрю этого года, а к сентябрю следующего года будет введена школа на 900 мест, которая строится рядом, — доложил он.
По словам Максимова, в конце 2022 года первые жильцы начнут переезжать в жилой комплекс.
Мэр столицы заключил, что в будущем городские власти рассмотрят возможность строительства на Варшавском шоссе спортивных школ для создания новых рабочих мест, передает РИА Новости.
В декабре Сергей Собянин посетил Новый многофункциональный медицинский центр «Медси» в Раменках. Центр посетили также председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков.