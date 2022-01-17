Врач рассказал, как избежать травм в условиях сильного гололеда

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Как уберечь себя от травм в условиях гололеда, рассказал заведующий отделением травматологии Городской клинической больницы имени Виноградова, профессор, доктор медицинских наук Александр Ивашкин.

По словам врача, стоит обратить особое внимание на обувь. Она должна быть на сплошной рельефной подошве. Во время ходьбы нужно наступать на всю подошву и идти небыстрым шагом, немного согнув ноги в коленях. Пожилым людям лучше использовать дополнительную опору — трость с резиновым наконечником или шипом.

При составлении маршрута прогулки нужно выбирать участки без крутых спусков и подъемов. По возможности, нужно освободить руки от сумок и не держать их в карманах. При необходимости нужно держаться за поручни, ограждения, стволы деревьев.

Если вы начали терять равновесие, то стоит отбросить из рук все лишнее и сгруппироваться, отмечает врач.

— Втяните шею в плечи, прижмите подбородок и локти к груди, а ноги согните. Если вы упали, не стесняйтесь просить помощи. А если вы видите, что кто-то упал и нужна ваша помощь, то не проходите мимо, — отметил он в комментарии «МИР 24».

17 января стало известно, что число обращений в травмпункты Петербурга выросло из-за сильного гололеда.

Источник: mir24.tv