Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Число обращений в травмпункты Петербурга выросло из-за сильного гололеда

Ирина Игнатенко

Общество
Число обращений в травмпункты Петербурга выросло из-за сильного гололеда
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гололед, который образовался на улицах Санкт-Петербурга, стал причиной травм и падений многих горожан. За последние дни в травмпунктах Северной столицы образовались многочисленные очереди из людей, которые неудачно упали на скользких тротуарах, передает издание Nation News.

Из-за резкого перепада температур неубранный снег на улицах города превратился в воду, а потом в лед. В минувшие выходные практически все дороги и тротуары Северной столицы превратились в каток. Пройти по скользким дорожкам тяжело не только пенсионерам, но и молодым людям.

Сообщается, что горожане все чаще обращаются в травмпункты города после падений. У многих зафиксированы различные травмы, среди которых переломы, ушибы и растяжения.

По словам горожан, обледенелые тропы не посыпают достаточным количеством реагентов для комфортного передвижения по городу. Ежедневно граждане жалуются на халатное отношение дворников к уборке на улицах города в соцсетях, передает ФАН.

До этого травматолог рассказал, как избежать переломов и ушибов в непогоду.

Читайте также:
гололед зима Санкт-Петербург
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте