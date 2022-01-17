Число обращений в травмпункты Петербурга выросло из-за сильного гололеда

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Гололед, который образовался на улицах Санкт-Петербурга, стал причиной травм и падений многих горожан. За последние дни в травмпунктах Северной столицы образовались многочисленные очереди из людей, которые неудачно упали на скользких тротуарах, передает издание Nation News.

Из-за резкого перепада температур неубранный снег на улицах города превратился в воду, а потом в лед. В минувшие выходные практически все дороги и тротуары Северной столицы превратились в каток. Пройти по скользким дорожкам тяжело не только пенсионерам, но и молодым людям.

Сообщается, что горожане все чаще обращаются в травмпункты города после падений. У многих зафиксированы различные травмы, среди которых переломы, ушибы и растяжения.

По словам горожан, обледенелые тропы не посыпают достаточным количеством реагентов для комфортного передвижения по городу. Ежедневно граждане жалуются на халатное отношение дворников к уборке на улицах города в соцсетях, передает ФАН.

До этого травматолог рассказал, как избежать переломов и ушибов в непогоду.