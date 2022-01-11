Травматолог рассказал, как избежать переломов и ушибов в непогоду
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Зима — самый травмоопасный период года. Все новогодние праздники медики трудились, спасали жизни людей. Работали и травмпункты в разных районах города. В одном из них побывала «Вечерняя Москва».
Травмпункт на базе филиала № 2 городской поликлиники № 218 работал все январские праздники. По словам заведующего, врача травматолога-ортопеда Алексея Вдовина, за эти дни за медицинской помощью обратились почти 100 человек с разными травмами.
— Самые распространенные случаи — это переломы, — рассказал он. — На улице скользко, вот люди и падают. Переломы верхних конечностей получают чаще всего.
В целом праздничные дни прошли спокойно. Не было большого потока пациентов и пострадавших. Собственно, и в день нашего визита в травмпункт работа шла без аврала, на прием за час пришли два человека. Среди тех, кто ожидал у кабинета травматолога, оказался москвич Дмитрий Иванов.
— Шел сейчас по улице и вдруг почувствовал сильную боль в ноге. Дальше идти смог с большим трудом. Позвонил жене, и мы уже вместе добрались сюда, — поделился он.
Обращение в травмпункт у него не первое в жизни. Два года назад с Дмитрием случилась похожая история. И тогда тоже потребовалась помощь квалифицированных врачей. Хорошо, что медучреждение находится недалеко от его дома.
— Тогда мне диагностировали частичный разрыв мышцы, — добавил пациент.
Заведующий травмпунктом Алексей Вдовин отметил, что такие случаи нередки в его практике. Но есть и не совсем обыденные травмы.
— Например, к нам на днях обратился мужчина с колотой раной. Выяснилось, что в новогоднюю ночь он слишком сильно сжал бокал рукой, в результате чего тот треснул, поранив мужчине руку, — рассказал медик.
Ситуацию усугубило еще и то, что пострадавший не сразу обратился за медицинской помощью, а пришел в травмпункт лишь спустя почти 12 часов.
— Так делать было нельзя, конечно. Он еще и руку неаккуратно перебинтовал, — добавил Алексей Вдовин.
Боли, по словам врача, пациент не чувствовал из-за выпитого алкоголя. Вот, кстати, одно из важных правил безопасности, которым поделился травматолог.
— Чтобы избежать травм, не злоупотребляйте алкоголем — он враг нашего здоровья, — подчеркнул Вдовин. — Соблюдайте погодные условия и рекомендации МЧС. Если они советуют не выходить на улицу, то лучше прислушаться.
Важную роль играет обувь. Она должна быть удобной и с глубоким протектором.
— Сейчас есть специальные ледоступы с шипами, которые надеваются на обувь, хороший способ обезопасить себя от падения, — уточнил он.
Врач также рассказал, что при падении от серьезных травм может защитить правильная группировка.
— Падать нужно на бок, ни в коем случае не на вытянутые руки и не на спину, — сказал травматолог.
Кроме того, медик рекомендовал людям старшего возраста использовать зимой трость — она будет служить хорошей опорой при передвижении.
— В пожилом возрасте переломы крайне нежелательны, — добавил он.
КСТАТИ
С наступлением зимы «уличный» травматизм сезонно возрастает более чем в два раза. Согласно статистическим данным Главного управления МЧС России по Москве зимний травматизм дает до 15 процентов заболеваемости с временной нетрудоспособностью и в 20 процентах случаев является причиной инвалидности. Дорожно-транспортных травм становится на два процента больше по сравнению с привычным уровнем.