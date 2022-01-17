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РЖД в 2021 году перевезли 38 тысяч домашних питомцев без сопровождения хозяев

Георгий Соланович

Общество
РЖД в 2021 году перевезли 38 тысяч домашних питомцев без сопровождения хозяев
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

ОАО «РЖД» в 2021 году перевезло 38 тысяч домашних питомцев без надзора их хозяев. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании.

— Поездами дальнего следования холдинга РЖД в прошлом году перевезено около 38 тысяч домашних животных без сопровождения владельцев. Это на 50% больше, чем в 2020 году, — уточнили в пресс-службе.

Чаще всего в минувшем году собак и кошек перевозили из Москвы, Петербурга и Волгограда. С конца 2021 года услуги сервиса расширились: теперь питомца без сопровождения хозяина можно отправить во всех поездах компании, имеющих багажное купе, уточнили в Telegram-канале.

17 января стало известно, что в Москве создадут роботизированную систему для расцепки вагонов. Эта технология позволит полностью автоматизировать процесс сцепки и расцепки, избавив человека от травмоопасной и тяжелой работы. Для этого будет придуман уникальный захват, который позволит роботу-манипулятору осуществлять расцепку вагонов. Изобретение должны воплотить в жизнь в течение двух лет.

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