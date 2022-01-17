Умер ведущий ученый-ядерщик Евгений Муравьев

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В Москве скончался ведущий российский ученый-ядерщик Евгений Муравьев. На момент смерти ему было 83 года. Об этом сообщила пресс-служба АО «Прорыв» — там Муравьев работал главным научным сотрудником.

Русский ученый занимался исследованиями в области ядерной энергетики. Муравьев является автором и соавтором 90 отечественных и зарубежных научных книг, а также более 20 изобретений. В числе его трудов — «Концептуальные положения стратегии развития ядерной энергетики России в перспективе до 2100 года».

Более того, с 1992 по 2001 год ученый-ядерщик принимал участие в проекте ИТЭР по созданию экспериментального термоядерного реактора, передает ТАСС.