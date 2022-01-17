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МИД России описал реакцию в случае отказа НАТО от гарантий безопасности

Иван Юминов

В мире
МИД России описал реакцию в случае отказа НАТО от гарантий безопасности
Фото: МИД РФ

НАТО представляет, какие меры Россия может принять при отказе от гарантий безопасности. Об этом заявил замглавы российского МИД Александр Грушко в понедельник, 17 января.

— В НАТО прекрасно представляют, о каких военно-технических мерах с российской стороны может идти речь. Мы наших возможностей не скрываем, действуем очень транспарентно, — рассказал дипломат.

Меры будут зависеть от того, какие военные потенциалы могут быть задействованы против интересов Москвы, уточнил он. Решение о продолжении диалога будет принято после того, как НАТО и США отправят письменные ответы на предложения, приводит слова Грушко «Коммерсантъ».

17 января СМИ сообщили, что США и ЕС больше не рассматривают возможность отключения России от системы SWIFT. Исключение России из системы по всем направлениям слишком деликатно для участников переговоров.

Данный шаг, как уточняется, способен привести к дестабилизации финансовых рынков и способствовать развитию альтернативной платежной инфраструктуры. Переговоры между Брюсселем и Вашингтоном сосредоточены на формировании санкций против крупных российских банков. При этом Германия настаивает на исключениях, чтобы можно было оплачивать импорт газа и нефти из России.

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