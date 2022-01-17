Россияне назвали желаемый уровень МРОТ

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Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди россиян насчет желаемого уровня МРОТ. Жители мегаполисов считают, что минимальный размер оплаты труда должен быть в 2–3 раза выше нынешнего уровня.

Согласно данным опроса, москвичи считают, что МРОТ должен составлять 42,1 тысячи рублей. Жители Владивостока хотят, чтобы минимальная оплата труда составляла 40,5 тысячи, а в Хабаровске — 38,8 тысячи рублей.

После Хабаровска по запросам относительно величины МРОТ идут петербуржцы. Их ожидания по уровню выплат составляют 38,3 тысячи рублей. Последний город, жители которого хотят повысить уровень заработной платы, — Тюмень, где ожидания граждан составляют 37,6 тысячи рублей в месяц.

А вот жителям Саратова, Ижевска и Ульяновска достаточно и 31,6–32 тысячи рублей. Напомним, что среднемесячная заработная плата работников в Российской Федерации в октябре 2021 года составила 54 649 рублей.

Величина МРОТ определяет минимальный уровень зарплаты в регионах, влияет на размер государственных выплат и пособий. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике Российской Федерации в октябре 2021 году составила 54 649 рублей.