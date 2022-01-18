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Монолитные работы скоро завершат на семи станциях БКЛ метро

Виктория Сикерина

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Монолитные работы скоро завершат на семи станциях БКЛ метро
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Специалисты в скором времени завершат монолитные работы на семи станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 18 января.

Он отметил, что для полного открытия линии необходимо достроить еще девять остановочных пунктов.

— Завершить реконструкцию двух станций бывшей Каховской линии и достроить семь станций восточного и северо-восточного участков, — пояснил заммэра.

По его словам, в настоящий момент строители продолжают отделку платформ и технических помещений, монтируют инженерные системы и эскалаторы, а также готовятся к приему необходимой техники, пишет официальный сайт мэра Москвы.

В столице в текущем году планируют достроить восточный и северо-восточный участки Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В них входят девять станций и, таким образом, к концу года их станет 22. Общая готовность БКЛ будет равна 60 процентам, а к 2024 году ее планируют достроить полностью.

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