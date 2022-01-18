Фестиваль искусств «Январские вечера» пройдет в Москве

Фото: Пресс-служба фестиваля

Россия, Москва, улица Варварка, 6с4 Карта всех событий

XVI Детский фестиваль искусств «Январские вечера» с 23 по 30 января приглашает москвичей и гостей столицы на концертные площадки города. Художественный руководитель форума — заслуженный деятель искусств России, директор МССМШ имени Гнесиных Михаил Хохлов.

Откроет фестиваль 23 января гала-концерт в Малом зале Зарядье. В исполнении народной артистки России Юлии Рутберг, рок-вокалиста Саши Виста и оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова зрители услышат словацкую сказку «Двенадцать месяцев». Прозвучит музыка Чайковского, Дворжака, Шумана, Пьяццоллы, сопровождать которую будет сказочный видеоряд из нескольких сотен иллюстраций, созданных детьми-художниками.

26 января в Мемориальной квартире Рихтера и 27 января в Школе акварели Сергея Андрияки откроется творческая мастерская «Рисуем музыку».

В пятницу, 28 января, в центре эстетического воспитания «Мусейон» состоится премьера спектакля «По страницам русской жизни XIX века». Постановку в жанре водевиля по мотивам произведений Гоголя, Островского и Чехова представят актеры музыкального театра «Солнечный гном».

Завершит фестиваль 30 января гала-концерт, участие в котором примут лауреаты телевизионных конкурсов «Щелкунчик» и «Синяя птица».

Вход на мероприятия по билетам, сообщает пресс-службы МССМШ имени Гнесиных.