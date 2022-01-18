Житель Нижнего Новгорода сбросил молодую жену с четвертого этажа

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В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство своей супруги, которую он сбросил с высоты четвертого этажа. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в местном управлении СК.

По данным следствия, в ночь с 17 на 18 января в ходе семейного конфликта 54-летний нижегородец выбросил с балкона квартиры на улице Надежды Сусловой свою 23-летнюю сожительницу.

К настоящему моменту подозреваемый уже был задержан.

— Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, — добавили в ведомстве.

В результате случившегося пострадавшей потребовалась медицинская помощь. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое.

В июле 2021 года Октябрьский районный суд отправил на два месяца в СИЗО мужчину, который вылез на карниз жилого дома со своим трехлетним сыном и угрожал сбросить его вниз. Инцидент случился 13 июля. Очевидцы увидели мужчину, стоящего на карнизе 13-го этажа жилого дома в Иркутске с ребенком на руках. После чего он переместился на балкон. Мужчина требовал, чтобы граждане разошлись, пригрозив, что в противном случае начнет действовать. Приехавшие сотрудники МЧС подготовили специальный спасательный куб внизу на случай, если он решит спрыгнуть.