Синхрон против Америки: зачем президент Ирана едет в Москву

Президент Ирана Ибрахим Раиси крайне недоволен политикой Турции и Америки / Фото: Zuma \ TASS

В среду, 19 января, президент Ирана Ибрахим Раиси прибудет в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Востоковед-политолог Каринэ Геворгян рассказала «Вечерней Москве», чего ждать от встречи лидеров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в преддверии встречи заявил, что предстоящий визит иранского лидера будет очень важен.

— Во-первых, Иран — наш непосредственный и крупный южный сосед, — комментирует слова министра политолог Каринэ Геворгян. — Во-вторых, Тегеран закупает у нас довольно много вооружений. И третье, именно Россия обеспечивает строительство и работу иранской атомной электростанции в Бушере. И предполагается еще строительство новых АЭС. Это довольно серьезные и долгосрочные проекты.

Сейчас активно развивается практически весь спектр российско-иранского сотрудничества: военно-техническое, экологии и экономики.

— Мы работаем по Каспию в рамках трека по биоресурсам. Иран активно участвует в программе, он разводит мальков на наших фермах, так как нерест происходит в нашем сегменте Каспийского моря.

Военные ведомства России и Ирана регулярно проводят учения в Персидском заливе.

— Между нами на сегодняшний день не существует никаких значимых противоречий. Все подписанные договоры исполняются. Тегеран зарекомендовал себя как надежный партнер. Это касается, например, военных воздушных коридоров. Если Грузия вдруг перекроет нам пути в Армению, то единственным маршрутом останется небо Ирана. Относительно борьбы с террористами — вроде движений ИГИЛ* и «Талибан»** (запрещенные в России организации. — «ВМ») — Тегеран давно показал себя как отличный союзник России.

Политолог уточняет: Тегерану очень не нравятся действия Турции в Закавказье.

— Обострение отношений Тегерана и Баку вызвано чересчур тесным сближением руководства Азербайджана с президентом Эрдоганом. Ирану выгодно снижение роли Анкары в принципе и снижение роли проекта под названием «Великий Туран». Нам тоже, ведь именно его эффект мы могли недавно наблюдать в Казахстане. И у Эрдогана сейчас никакой радости от визита Раиси в Москву нет.

— Отмечу, что на конец декабря намечался визит самого Эрдогана в Тегеран, но он был отменен, причем по инициативе Ирана. Это свидетельствует о сильном недовольстве иранцев политикой Анкары.

С территории Азербайджана, союзника Турции, на территорию Ирана постоянно залетают беспилотники. Иранцам приходится держать там довольно большой контингент — около 100 тысяч бойцов. Временами случаются перестрелки. Особенно когда протурецкие боевики пытаются прорваться на территорию Ирана. С другой стороны, президент США Байден сейчас пытается вернуться в так называемую ядерную сделку с Ираном.

— Москва тоже подписывала это соглашение в 2015 году. Там взвешивалось все до грамма. Сейчас в Вене ведутся активные переговоры по возврату к нему. И позитивное продвижение есть. Но теперь Иран требует себе больше гарантий. В этом смысле его позиция похожа на ту, которую сегодня занял Кремль по требованиям гарантий нерасширения НАТО. И эта жесткость Тегерана и Москвы в отношениях с США, полагаю, даже где-то синхронизирована. А если говорить о конкретике, то известно, что Иран очень хочет приобрести наши зенитные ракетные системы С-400. И полагаю, что Россия могла бы пойти навстречу президенту Раиси и обеспечить таким образом безопасность Ирана.

**«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ, запрещена в России.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда РФ.