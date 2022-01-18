Врач назвала необычные симптомы штамма «омикрон»

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17 января терапевт из Великобритании Нина Аслам рассказала о новом симптоме «омикрона» — конъюнктивите. «Вечерняя Москва» решила узнать у врача высшей категории Ларисы Алексеевой о том, как можно защитить себя от такого проявления нового штамма и какие еще необычные признаки есть у этой мутации коронавируса.

По словам специалиста, все дело в клеточных рецепторах, через которые вирус способен проникать в организм человека. Они находятся в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки. По мнению Ларисы Алексеевой, глаза — один из самых уязвимых органов человека, поэтому новому штамму очень легко попасть туда.

— Конъюнктивит также может наблюдаться у пациентов, которые болеют коронавирусом бессимптомно, — добавила Алексеева.

Врач настоятельно порекомендовала гражданам соблюдать меры профилактики конъюнктивита.

— Вообще, «омикрон» отличался тем, что у него не было никаких специфических симптомов. Потому его легко можно было спутать с ОРВИ, — отмечает специалист.

Однако в последнее время у заболевших «омикроном» появляется в се больше и больше необычных симптомов. Например, у некоторых может наблюдаться потеря аппетита. Этот симптом появляется не сразу, однако на него также важно обращать внимание, если вы чувствуете недомогание.

— Стоит начать с различных питательных смесей. Это нужно, чтобы поддерживать энергетический баланс организма, даже если есть совсем не хочется, — рекомендует Лариса Алексеева.

Другой не менее специфический признак «омикрона» — кожная сыпь на ранних стадиях заболевания.

— Пока нельзя с уверенностью говорить об этом признаке, но по всему миру часть пациентов жалуется на то, что сыпь долгое время не проходит и зудит, — комментирует Алексеева.

А вот еще один самый распространенный симптом — хриплый голос и першение в горле. Этот признак может появляться раньше всех остальных и оставаться единственным сигналом о заражении.

— В любом случае нельзя полагаться на самостоятельную диагностику заболевания и самолечение. Я советую сразу обращаться к врачам и сдавать ПЦР-тест, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие коронавирусной инфекции у вас в организме, — подчеркивает врач.