В Ясенево появятся беспилотные такси

Кадр из фильма «Вспомнить все», 1990

Уже в феврале москвичи смогут лично прокатиться в такси без водителя. Первый этап испытаний беспилотного транспорта в условиях города пройдет в районе Ясенево. «Вечерняя Москва» узнала, по какому принципу работает сервис.

Появление беспилотных такси на улицах мегаполисов ждали долго — еще в 1920–1930-х годах писатели-фантасты описывали варианты такого сервиса. А с 1980-х эту тему стал активно эксплуатировать и кинематограф. Фантастические фильмы и популярные боевики — «Вспомнить все», «Патруль времени», «Судья Дредд» — почти единогласно твердили о скором воцарении беспилотных такси на дорогах и даже в воздухе.

Теперь же настало время реализации мечты. Первые беспилотные машины с «шашечками» уже опробованы в США и Японии. Теперь их готовят к покорению московских улиц.

Большой проект в этой области осуществляет сервис «Яндекс. Такси». Работы идут с 2016 года и теперь вышли на финишную прямую. Согласно концепции, беспилотное такси будет выглядеть как серийный автомобиль популярной корейской марки с блоком специальной аппаратуры на крыше. Ориентацию в пространстве и следование Правилам дорожного движения машина осуществляет с помощью множества датчиков, следящих за ситуацией на 360 градусов.

— Есть разные подходы к оснащению беспилотных машин, но принцип один — информацию с датчиков анализирует встроенный компьютер, и он принимает решения в строгом соответствии с Правилами дорожного движения, — рассказал «Вечерке» руководитель Управления по транспорту фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. — У нас в Сколкове беспилотники прошли испытания сначала на специальном дорожном полигоне, затем на реальных дорогах, при наличии рядом других машин, пешеходов, светофоров.

Для начала на улицы столицы запустят десять беспилотников. Они будут курсировать в районах станций метрополитена «Ясенево», «Новоясеневская» и «Битцевский парк». Вызвать такую машину можно будет через мобильное приложение. Заказчик сможет выбирать сам — хочет он, чтобы к нему приехало такси с водителем или же без. Но предварительно придется подать заявку на участие в тестировании беспилотников. Нужно указать возраст (обязательно старше 18 лет), оставить свои контактные данные и немного рассказать о себе. Кстати, на ценах за поездки отсутствие водителя никак не отразится.