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Эксперт рассказал, безопасно ли ездить на беспилотном такси

Павел Воробьев

Общество
Эксперт рассказал, безопасно ли ездить на беспилотном такси
Презентация беспилотного такси на форуме «Открытые инновации» в центре «Сколково» / Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Мировая практика испытаний беспилотного такси показывает: главный враг компьютера — неадекватный человек. «Вечерняя Москва» узнала, безопасно ли ездить на машине без водителя.

Случаев аварий с участием беспилотных такси в российской практике не было, а за рубежом их количество невелико. И в каждом случае выяснялось, что виновником была не управляющая программа, а человек — пешеход или водитель другой машины. Самая распространенная ситуация — беспилотник бьют сзади в бампер водители, не соблюдающие дистанцию и не успевающие затормозить на светофоре. Компьютеры такси запрограммированы так, что те не могут нарушить правила движения в принципе, как и перемещаться при наличии сбоев.

— Главная угроза на дороге исходит не от возможных сбоев программы, а от неадекватных шоферов-людей, — считает директор Института прикладных транспортных исследований Дмитрий Енин. — Слишком много на наших дорогах лихачей. По-моему мнению, даже использование выделенных полос не исключит угрозы полностью.

Однако испытатели из «Яндекс.Такси» и «Сколкова» говорят, что беспилотники все время будут оставаться на связи с диспетчерами из центра управления, и человек, контролирующий в се нюансы дорожного движения вокруг автоматического такси, сможет вовремя помочь роботу. Подключатся они и при совершении сложных маневров — например, при выезде беспилотного такси на встречную полосу для объезда препятствия. В таких случаях управление на себя берет оператор. Он отдает команды на движение с учетом всей информации, поступающей и от машины, и с карты дорожной обстановки.

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