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Врач рассказал, кому категорически нельзя нырять в прорубь на Крещение

Иван Юминов

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач рассказал, кому категорически нельзя нырять в прорубь на Крещение
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Не следует спешить следовать традициям и бросаться в прорубь с головой — необходимо проконсультироваться с врачом, сможет ли организм перенести такую серьезную нагрузку. Об этом «Вечерней Москве» сообщил сосудистый хирург высшей категории больницы «РЖД-Медицина» в Барнауле Александр Беллер.

— Если у человека имеются проблемы с вестибулярным аппаратом, неврологические расстройства, признаки гипертонического криза, скачки давления, существует риск возникновения головокружения после или во время окунания, — рассказал специалист.

Опускаться в купель не стоит людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом, уточнил он. Категорически запрещено, по его словам, окунаться в купель людям с диабетом и пациентам, перенесшим инсульт, инфаркт.

Ни в коем случае нельзя окунаться в прорубь в состоянии алкогольного опьянения, подчеркнул врач. Из-за достаточно теплой погоды риск заболеть выше, чем в мороз, поэтому вскоре после выхода из воды следует одеться.

Купание на Крещение является стрессом, в отличие от моржевания или закаливания. Поэтому к этой процедуре нужно заранее подготовиться — принимайте контрастный душ, постепенно увеличивая температурную разницу между холодной и горячей водой. На купания с собой следует взять полотенце, теплую одежду, головной убор, теплые носки и горячий чай.

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