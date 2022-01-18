Ученые сравнили влияние болезни Альцгеймера и коронавируса на нервные клетки

Фото: unsplash

Ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете опубликовали данные исследований мозга у людей с коронавирусом и болезнью Альцгеймера. В ходе исследования специалисты оценили состояние около 250 человек с подтвержденным коронавирусом и без каких-либо признаков когнитивных проблем до болезни. Полученные результаты они сравнили с итогами точно такого же исследования пациентов с болезнью Альцгеймера.

Выяснилось, что некоторые признаки разрушения нервных клеток при COVID-19 в несколько раз выше, чем при болезни Альцгеймера.

Ситуация с повреждением нервных клеток заметно более критическая даже у тех пациентов, которые пролежали в больнице недолго и благополучно выписались.

Специалисты отметили, что у пациентов с коронавирусом наблюдают явление под названием «токсическая метаболическая энцефалопатия» — у него большое многообразие проявлений, начиная от спутанности сознания и заканчивая комой. Оно возникает из-за нехватки в нервных клетках кислорода и выделения ядовитых веществ на фоне чрезмерной реакции иммунитета, передает Life.ru.

До этого психиатр рассказал, как коронавирус влияет на нервную систему.