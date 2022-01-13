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Психиатр рассказал, как коронавирус влияет на нервную систему

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Психиатр рассказал, как коронавирус влияет на нервную систему
Фото: Pexels

Врач-психиатр Олег Осичкин рассказал о влиянии коронавируса на нервную систему. По его словам, постковидные осложнения в психической сфере возникают в 75–80 процентах случаев, причем независимо от пола, возраста и уровня интеллекта человека.

Осложнения проявляются в виде ряда симптомов: возникает слабость, вялость, тревожно-депрессивные расстройства, страхи, панические атаки. Также наблюдаются расстройства когнитивных функций: снижение фиксационной памяти, операционных способностей, внимания. Иногда возникают галлюцинаторно-бредовые расстройства.

Эксперт добавил, что коронавирус вне зависимости от штамма в большинстве случаев поражает не только сосуды, легкие, но и нейроны коры головного мозга. Соответственно, нарушается и процесс передачи нейронного импульса.

Для лечения постковидных психических расстройств применяют ноотропы, которые подпитывают головной мозг и симптоматическое лечение транквилизаторами и антидепрессантами. Лечение может продолжаться от нескольких месяцев до года, передает издание argumenti.ru.

До этого подмосковный психолог дала советы по восстановлению здоровья после перенесенного коронавируса.

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