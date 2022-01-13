Психолог дала советы по восстановлению здоровья переболевшим коронавирусом

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Клинический психолог из Домодедова Инна Макарова рассказала, что переболевшим коронавирусом стоит стараться быть внимательнее не только к своему физическому, но и к психическому состоянию.

— К сожалению, у значительной части переболевших ковидом диагностируются различного рода психологические нарушения, являющиеся последствиями заболевания. Это и депрессивная симптоматика, и повышенная тревожность, и ухудшение памяти, — отметила она в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Также у многих появляется страх повторного заболевания. В этом случае очень важными являются реабилитационные, восстановительные мероприятия, которые может назначить врач. Среди них могут быть прием медикаментов, санаторное лечение.

Как подчеркнула специалист, нужно сосредоточиться на восстановлении и укреплении своего здоровья, налаживании правильного образа жизни, укреплении иммунитета. Нужно хорошо питаться и соблюдать режим сна.

Также эксперт посоветовала не слишком углубляться в информационное поле, посвященное ковиду. Не стоит ежедневно изучать новости, сколько человек заболело и сколько умерло, это нагнетает тревогу и приносит негативные эмоции.

Если негативных эмоций слишком много и справляться с ними сложно, Макарова рекомендует обратиться к психологу, чтобы специалист помог справиться с переживаниями.

До этого психолог дала советы, как начать новую жизнь в 2022 году.