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Психолог дала советы, как начать новую жизнь в 2022 году

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог дала советы, как начать новую жизнь в 2022 году
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Семейный психолог Светлана Бояринова дала советы, как начать новую жизнь в 2022 году и оставить позади все неприятности.

Она отметила, что для многих 2021 год стал непростым: возникли сложности на работе, неприятности в личной жизни, проблемы со здоровьем, но стоит попытаться настроиться на позитив.

Если в жизни произошли эмоциональные потери (работа, потеря отношений и так далее), важно позволить себе прожить это, испытать все негативные эмоции, отмечает специалист. Невозможно пойти в новую жизнь, не разобравшись со старой.

Также необходимо оценить все произошедшее, понять, какие события стали самыми непростыми.

— Напишите гневные письма. Поплачьте. Можете порыдать под грустный фильм, чтобы максимально очиститься, — посоветовала психолог в комментарии ОСН.

До этого Светалана Бояринова перечислила три шага, которые помогут исполнить новогодние желания. Первым делом нужно вспомнить, что желать можно только про себя, а не про других людей. Второй совет — необходимо соотносить свои мечты с реальностью.

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