Психолог перечислила три действия, которые приведут к исполнению желаний

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Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, как правильно загадывать новогодние желания, чтобы они обязательно исполнились в следующем году.

Первым делом нужно вспомнить, что желать можно только про себя, а не про других людей. Второй совет — необходимо соотносить свои мечты с реальностью. Так, если человек зарабатывает 30 000 рублей, не стоит мечтать о том, что месяц он начнет получать по миллиону рублей в месяц.

Третий шаг — подумать, какие шаги вы совершите для воплощения мечты. Стоит выстроить четкий план действий, который в дальнейшем приведет к реализации поставленных целей.

— Можно визуализировать, что вы хотите, а потом задать себе вопрос: как вы это получите? Насколько экологичны мои желания? Без реальных действий ничего не получится, — подчеркнула психолог в комментарии ОСН.

До этого астрологи объяснили, как притянуть удачу с помощью новогодней елки. Необходимо помнить о цветовой гамме украшений. В этом году ее нужно подобрать в соответствии с положением Юпитера в Рыбах. Так, украшения синего, голубого, светло-фиолетового оттенков принесут удачу для реализации планов и желаний.