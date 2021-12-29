Астрологи объяснили, как притянуть удачу с помощью новогодней елки

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Астрологи рассказали, как нужно украсить главное новогоднее дерево, чтобы очистить дом от негатива и притянуть в жилье только положительную энергетику.

По словам астролога и фэншуй-специалиста Ирины Березовской, для начала необходимо заняться подготовкой места, где будет стоять новогоднее дерево. Стоит очистить квартиру от хлама и ненужных вещей. Также стоит сделать генеральную уборку.

Исполнение желаний во многом зависит от того, где вы поставили ель.

— Если елку поставить в юг, то она привлечет в вашу жизнь почет и славу. На западе будет привлекать в вашу жизнь детей, творчество, а на севере — удачу в карьере. На востоке — для общего развития, — рассказала астролог Елена Нолари в комментарии «Невским новостям».

Цветовая гамма также имеет решающее значение. В этом году ее нужно подобрать в соответствии с положением Юпитера в Рыбах. Так, украшения синего, голубого, светло-фиолетового оттенков принесут удачу для реализации планов и желаний.

Белый и коричневый оттенки обеспечат успехи в работе и продвижение по карьерной лестнице.

До этого дизайнер Татьяна Пивкина рассказала, как нарядить новогоднюю елку для встречи 2022 года.