Дизайнер рассказала, как нарядить елку в год Водяного Тигра

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Дизайнер Татьяна Пивкина рассказала, как нарядить новогоднюю елку для встречи 2022 года.

Эксперт отмечает, что в последнее время в оформлении новогодних елей стало модно придерживаться определенного дизайна. Главный тренд — натуральность и использование природных материалов.

— Для украшения живого дерева берите природные элементы. Откажитесь от пластмассовых и стеклянных игрушек. Можно смастерить гирлянды и шары из шишек, банты из шпагата или украсить ель фигурками животных, вырезанными из дерева или изготовленными из переработанной бумаги, — рассказала она в комментарии «Москве 24».

Можно повесить на елку сушеные дольки апельсина, бумажные снежинки, игрушки из ткани. Но важно помнить, что не стоит использовать большое количество украшений, лучше придерживаться принципа минимализма.

Также популярен стиль прованс. Он не требует строгости и четкости. Можно использовать окрашенные в серебряный или золотой цвет шишки, перевязанные ленточками букетики сухоцветов, а также елочные игрушки — старинные или обычные. Стоит сделать выбор в пользу бирюзовых, лавандовых или белых цветов.

Кроме того, можно нарядить елку в стиле ретро. Для этого нужны старинные новогодние игрушки и бумажные гирлянды из цветной бумаги.

До этого дизайнер дала советы по украшению квартиры к Новому году.