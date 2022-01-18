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Умер актер сериала «Моя прекрасная няня» Анатолий Басин

Евгений Белоусов

Общество
Умер актер сериала «Моя прекрасная няня» Анатолий Басин
Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Куров

Актер из сериала «Моя прекрасная няня» Анатолий Басин скончался на 73-м году жизни. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе администрации Иркутска, в театре которого актер проработал почти 30 лет.

— Анатолия Владимировича отличали безграничная преданность искусству и зрителям, неустанный труд, умение увлекать своими идеями и замыслами единомышленников. Светлая память об этом удивительном человеке останется в сердцах всех, кто знал и любил его, — рассказал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Анатолий Басин родился 23 июля 1949 года. Его отцом был Владимир Фидельман-Басин, известный в Европе баритон, который выступал в Вене, Париже, Риме и других крупных городах.

Басин окончил Иркутское театральное училище в 1971 году. В 1979 году он был принят в труппу Театра имени Н. П. Охлопкова, где проработал почти 30 лет. В 1993 году получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Кроме того, в начале 2000-х Басин часто снимался в кино и сериалах. Наиболее он запомнился российскому зрителю по таким проектам, как «Моя прекрасная няня», «Солдаты», «Кармелита. Цыганская страсть» и другим.

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