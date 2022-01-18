Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД закроют с 20 января

Евгений Белоусов

Город
Съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД закроют с 20 января
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, улица Капотня Карта всех событий

Съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД при движении в центр будет закрыт с 20 января. Вместо этого будет организован левый поворот со светофором для съезда на внутреннюю сторону МКАД. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что подобная мера улучшит транспортную ситуацию во всем районе. Также в пресс-службе напомнили, что на период строительства развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля часть съездов закрыта, движение осуществляется по временной схеме движения.

— В районе проведения работ движение затруднено, просим водителей по возможности объезжать участок в часы пик, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин сообщил, что внедрение беспилотных автомобилей такси в Москве будет проходить постепенно в целях безопасности других участников дорожного движения.

Читайте также:
Транспорт МКАД закрытие
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Рейтинг надежд и разочарований

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Легким движением дивизий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О великой Крещенской святыне

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Все мнения
О проекте