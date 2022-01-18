Съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД закроют с 20 января

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Россия, Москва, улица Капотня Карта всех событий

Съезд на развязку с улицы Капотни на внешнюю сторону МКАД при движении в центр будет закрыт с 20 января. Вместо этого будет организован левый поворот со светофором для съезда на внутреннюю сторону МКАД. Об этом во вторник, 18 января, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что подобная мера улучшит транспортную ситуацию во всем районе. Также в пресс-службе напомнили, что на период строительства развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля часть съездов закрыта, движение осуществляется по временной схеме движения.

— В районе проведения работ движение затруднено, просим водителей по возможности объезжать участок в часы пик, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин сообщил, что внедрение беспилотных автомобилей такси в Москве будет проходить постепенно в целях безопасности других участников дорожного движения.