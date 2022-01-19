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Мир после «омикрона»: врач Пестерев рассказал, какое будущее ждет COVID-19

Руслан Давлетшин

Иван Юминов

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Мир после «омикрона»: врач Пестерев рассказал, какое будущее ждет COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Коронавирус с большой долей вероятности превратится в сезонную инфекцию. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-эксперт Тимур Пестерев в среду, 19 января.

— Велика вероятность того, что COVID-19 со временем превратится в сезонную инфекцию и тенденции к этому — более низкая смертность и более высокие темпы заболеваемости — таковое подтверждают. В какие-то годы, когда были эпидемии гриппа, цифры были даже больше, — рассказал специалист.

Новый штамм может появиться в стране, где плохо со здравоохранением или много людей с компрометированным иммунитетом, уточнил он. Пестерев привел в пример вариант «дельта» в Индии, а также «омикрон» в ЮАР.

После «омикрона», как предположил эксперт, будет какой-то штамм, который будет более вирулентным и станет легче переноситься людьми. И если при ста тысячах заболевших в день нет нагрузки на здравоохранение, смертность низкая — это не слишком страшная болезнь, считает специалист.

По мнению врача, следует исходить из опасности для жизни и здоровья человека, а не из количества заболевших. Надо понимать, что, помимо коронавируса, есть и грипп, а также другие болезни органов дыхания, заключил Пестерев.

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