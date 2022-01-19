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Экс-главред американского Vogue Андре Леон Тэлли скончался на 74-м году жизни

Полина Долганова

Общество
Экс-главред американского Vogue Андре Леон Тэлли скончался на 74-м году жизни
Фото: Youtube / Angelika Film Center & Cafe

Бывший главный редактор американского Vogue Андре Леон Тэлли во вторник, 18 января, скончался в возрасте 73-х лет в штате Нью-Йорк.

По данным СМИ, журналист умер в медучреждении. При этом точная причина смерти пока неизвестна, передает TMZ.

Тэлли родился 16 октября 1949 года в Вашингтоне.

За свою карьеру он успел поработать в The New York Times и других СМИ, а также был членом совета попечителей колледжа искусств и дизайна Саванны.

С 1983 по 1987 год Тэлли работал редактором отдела модных новостей в Vogue.

Главным редактором журнала публицист стал в 1998 году. Этот пост Тэлли занимал вплоть до 2013 года.

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