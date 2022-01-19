Экс-главред американского Vogue Андре Леон Тэлли скончался на 74-м году жизни
Бывший главный редактор американского Vogue Андре Леон Тэлли во вторник, 18 января, скончался в возрасте 73-х лет в штате Нью-Йорк.
По данным СМИ, журналист умер в медучреждении. При этом точная причина смерти пока неизвестна, передает TMZ.
Тэлли родился 16 октября 1949 года в Вашингтоне.
За свою карьеру он успел поработать в The New York Times и других СМИ, а также был членом совета попечителей колледжа искусств и дизайна Саванны.
С 1983 по 1987 год Тэлли работал редактором отдела модных новостей в Vogue.
Главным редактором журнала публицист стал в 1998 году. Этот пост Тэлли занимал вплоть до 2013 года.