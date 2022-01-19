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20 января Православная церковь отмечает Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, которого на Руси считали покровителем сельского хозяйства.

Тот, кто в эту дату натощак выпьет воды, взятой на Крещение из освященной проруби, до следующего года точно не заболеет. Существует традиция, согласно которой девушка, выходящая замуж, должна пригубить немного вина — тогда в ее семейной жизни не будет слез и горестей.

Давнее поверье гласит: если у незамужней девушки или неженатого парня в этот день зверский аппетит, то в данный момент по ним сильно тоскует тот, кто в них влюблен.

20 января запрещается умываться, так как человек, нарушивший этот запрет, может быть жестоко обманут тем, кому полностью доверял.

Если вам посчастливилось увидеть на водоеме дикую утку или лебедя, то в скором времени ваше заветное желание исполнится, к тому же в вашей жизни произойдет радостное событие.

Приметы погоды:

Если эхо далеко слышно, то ожидается мороз.

Ясная погода — к засушливому лету.

Яркое солнце в полдень — к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что сделать 20 января, чтобы не болеть до следующего года

Именины отмечают: Афанасий, Акулина, Василий, Галактион, Иван.