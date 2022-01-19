Детский хоспис «Дом с маяком» получил грант в размере 102 миллионов рублей

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Детскому хоспису «Дом с маяком» предоставлен грант от правительства Москвы на сумму 102 миллиона рублей. Он оказывает паллиативную медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, в том числе на дому. Соответствующее постановление в среду, 19 января, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Хоспис — это частное учреждение, которое предоставляет помощь неизлечимо больным людям до 25 лет. Специалисты хосписа занимаются медицинской, социальной, психологической и духовной помощью пациентам и их родственникам, передает официальный сайт мэра Москвы.

В прошлом году сотрудники «Дома с маяком» провели 11 тысяч визитов на дом к 650 пациентам. В доме № 30 на Долгоруковской улице пациентам предоставлено 15 одноместных палат для оказания стационарной медицинской помощи. Здание передано хоспису в безвозмездное пользование на 49 лет по распоряжению Сергея Собянина. Здесь в 2021 году помогли 669 пациентам.

В декабре сообщалось, что победителями конкурса грантов «Москва — добрый город» определили 102 столичные некоммерческие организации (НКО). Между ними разделили 400 миллионов рублей. Денежные средства направлены на развитие и поддержку благотворительных проектов.