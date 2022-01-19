«Нефть уязвима»: эксперт предсказал обвал на топливном рынке

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Нефть марки Brent обновляет максимумы с 2014 года: психологическая отметка в 89 долларов за баррель нефти марки Brent благополучно протестирована. Причин для позитивного тренда достаточно. Одна из них — геополитика.

По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, нефть оказалась перегрета геополитикой, что толкнуло цены на обновление семилетних максимумов. Но при этом общая обстановка на рынках, напротив, способствует охлаждению цен. Это означает, что, как только фактор геополитики перестанет быть новостью, давление на нефть обещает вернуться.

— Локально вслед за падением глобальных рынков нефть уязвима для нового отката. Потенциально — в область 74–77 долларов, где она может оказаться до конца марта, когда мы увидим дальнейшие шаги по нормализации монетарной политики ФРС (Федеральная резервная система США — прим. «ВМ»), ЕЦБ (Европейский центробанк — прим. «ВМ») и Банка Японии, — считает эксперт, добавляя, что более долгосрочный прогноз слишком сильно зависит от того, насколько монетарная политика будет адекватной экономической ситуации.

Растущая нефть в паре со слабым рублем — это благо для экспортеров нефти и газа, которые имеют рост эффективности, так как имеют расходы в рублях, а доходы — в дорожающих долларах, плюс удорожание нефти, констатирует Купцикевич.

— Плюс для российской экономики состоит в росте доходов бюджета. В свою очередь правительство может охотнее тратить средства на людей. Но последний фактор — это переменная величина, — отмечает аналитик.

При этом удорожание нефти также может транслироваться в рост инфляции через цены на топливо, предупреждает он. А эффект от притока нефтедолларов для рубля нейтрализуется бюджетным правилом Минфина, поэтому рост цен на нефть не помогает российской валюте, как это было до введения этого инструмента, добавил Купцикевич.