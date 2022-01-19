Умерла актриса из сериала «Петербургские тайны» Екатерина Сибирякова

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Актриса Екатерина Сибирякова, известная по ролям в сериалах «Петербургские тайны» и «Две судьбы», скоропостижно ушла из жизни в возрасте 49 лет. Об этом сообщили в Московском драматическом театре имени Пушкина, где Сибирякова служила без малого 30 лет.

— Скоропостижно скончалась наша актриса Екатерина Сибирякова. Трудно найти слова. Катя, такая яркая, талантливая, жизнерадостная. Еще со студенческих лет она играла на сцене Пушкинского. Сколько было ролей, и каких! Катя была настоящая героиня — искренняя, сердечная, красивая, — отмечается в Instagram-аккаунте театра.

Причина смерти артистки не называется.

Екатерина Сибирякова родилась в 1972 году в Москве. После окончания школы-студии МХАТ она поступила в Московский драматический театр имени Пушкина.

Зрители запомнили актрису по ее работам в популярны фильмах и сериалах, такие как «Две судьбы», «Петербургские тайны» и «Любовь по заказу».