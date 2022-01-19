Путин обсудит ситуацию в Афганистане с президентом Ирана Раиси

Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин предложил на встрече с лидером Ирана Сейедом Эбрахимом Раиси обсудить ситуацию в Афганистане. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля в среду, 19 января.

— Сейчас, конечно, и вас и нас беспокоит ситуация, которая складывается в Афганистане. Мне бы хотелось обсудить все эти вопросы с вами, узнать вашу позицию по этой проблеме, — приводит слова Путина сайт Кремля.

10 января посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все происходящее в Казахстане — это плод бегства Соединенных Штатов из Афганистана. Оно дало толчок развитию экстремистских идей в регионе, подчеркнул дипломат.

Антонов призвал все демократические силы в мире помочь казахским властям, а не раскачивать ситуацию в стране. Он также подчеркнул высокую эффективность работы миротворцев ОДКБ в Казахстане. По его словам, уже в первые часы своего пребывания они выполнили несколько ключевых задач.

Посол обвинил Вашингтон в провоцировании ситуации в Казахстане. По словам Антонова, Штаты дестабилизируют ситуацию в Западной и Центральной Азии.