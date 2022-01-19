Астролог рассказала о переменах в жизни всех знаков зодиака в январе

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Астролог Анжелика Перл рассказала, какие изменения ждут представителей всех знаков зодиака в январе 2022 года.

Так, Овны сосредоточатся на финансовой сфере, но им следует правильно распределить энергию. Тельцы получат новые возможности для самореализации, также они смогут масштабировать собственный бизнес.

Люди, рожденные под созвездием Близнецов, откроют в себе новые таланты. При этом Раки в первый месяц года смогут завести интересные знакомства.

Львы сумеют изменить семейное положение или обрести популярность, уверена астролог. Девы в январе будут сосредоточены на смене жилья и путешествиях.

Весов заинтересует сфера финансов, что вполне может привести к денежным прибавлениям. Скорпионы активно будут развивать отношения со второй половинкой.

Стрельцов ждут изменения в карьере, которые предоставят им финансовую независимость. Люди, рожденные под созвездием Козерога, задумаются о расширении семьи.

Водолеи будут развивать отношения с партнером. Наконец, Рыбы обретут полезные связи, отмечает New Inform.

19 января сообщалось, что астрологи убеждены в том, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.

Так, Водолей, по их мнению, хитер, обаятелен и остроумен. Но его непредсказуемость может напугать окружающих.

Он принесет счастье женщинам, которые без ума от эксцентричных мужчин. Но важно помнить, что Водолей часто бывает ветреным, так как подвержен переменам настроения.