Астрологи составили рейтинг идеальных мужчин по знаку зодиака

Кадр из фильма Дорога перемен

Астрологи убеждены, что поведение любого мужчины в отношениях можно спрогнозировать, зная его знак зодиака. Они подготовили соответствующий рейтинг от лучшего партнера к худшему.

Скорпион

Этот мужчина достоин самой высокой оценки. Он отличается харизмой и сексуальностью и помимо этого очень умен. Несмотря на привлекательность Скорпиона, его партнерше не стоит страдать от ревности, так как он будет верен избраннице и готов на настоящие подвиги ради нее.

Близнецы

Представителя этого знака можно охарактеризовать как галантного кавалера и настоящего рыцаря, знающего, как сделать возлюбленную счастливой. Женщинам не стоит выпускать из вида представителя этого знака, так как он станет не только идеальным мужем, но и прекрасным отцом.

Весы

Этот мужчина станет для избранницы тем самым принцем на белом коне. Он внимателен, заботлив, неконфликтен и готов на все ради благополучия близких. Женщинам стоит беречь этого мужчину, так как от желающих завоевать его сердце не будет отбоя.

Овен

Этот мужчина, на первый взгляд, может показаться властным и слишком закрытым. Но на самом деле он просто не позволяет себе расслабиться. Его спутница с удивлением заметит, что в жизни он окажется одним из самых нежных и романтичных мужчин.

Рак

Это честный, добрый и ответственный партнер, который не обидит избранницу и всегда прислушается к ее мнению. Он отличается щедростью и бескорыстием и не будет скупиться на приятные сюрпризы и комплименты.

Лев

Страстный, но в то же время нежный мужчина-Лев подарит возлюбленной яркие эмоции. Его пылкость может поначалу испугать, однако подобное поведение только следствие того, что Лев по-настоящему влюблен. В этом состоянии он отважится на любые подвиги.

Водолей

Этот мужчина хитер, обаятелен и остроумен. Но его непредсказуемость может напугать окружающих. Он принесет счастье женщинам, которые без ума от эксцентричных мужчин. Но важно помнить, что Водолей часто бывает ветреным, так как подвержен переменам настроения.

Стрелец

Этого мужчину астрологи называют самым пассивным человеком. Из-за своей нерешительности он часто остается без пары. С ним нелегко общаться окружающим. Женщине придется приложить немало усилий, чтобы добиться от него взаимности.

Козерог

Этот мужчина редко знает, что ему нужно от жизни. Он слишком требователен к окружающим, в то время как сам не готов тратить энергию на других. Оправдать ожидания Козерога получается с трудом. Желающей завоевать его сердце придется привыкнуть к постоянному давлению.

Дева

Ревнивец, спорщик и скандалист — так характеризуют астрологи мужчину-Деву. Он требует от второй половинки полного подчинения, не позволяя ей свободно вздохнуть. Изменить этого человека не получится. Однако тем, кто действительно его полюбит, придется пойти на серьезные жертвы ради отношений.

Телец

Этого мужчину нельзя назвать обязательным и ответственным. Он на редкость эгоистичен и никогда не ставит отношения с партнершей на первый план. Для него важна успешная карьера и персональная удовлетворенность. Он вряд ли станет прикладывать усилия для создания семьи или сохранения брака. Среди знакомых он слывет безнадежным холостяком. И он этому только рад.

Рыбы

Сильный, но ранимый, ответственный, но нерешительный, жесткий, но сентиментальный — все это о мужчине-Рыбе. В нем собрано множество противоречий, поэтому редко обретает семейное счастье, несмотря на то, что стремится к нему. Этот мужчина склонен к конфликтам и очень ревнив, с чем вряд ли сможет мириться избранница, пишет Femmie.ru.

До этого астрологи предупредили, что теория притягивающихся противоположностей иногда может сыграть злую шутку, и назвали три пары знаков зодиака, отношения которых обречены на бесконечные скандалы и размолвки.