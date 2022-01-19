Астрологи назвали три пары знаков зодиака, отношения которых обречены
Астрологи предупредили, что теория притягивающихся противоположностей иногда может сыграть злую шутку и назвали три пары знаков зодиака, отношения которых обречены на бесконечные скандалы и размолвки.
Лев и Дева
Представители знака Льва не выносят критики. Они настоящие гордецы и не всегда готовы слышать партнера. В свою очередь Девы отличаются коммуникабельностью и требовательностью и не смогут обеспечить Львам спокойную жизнь. Эти отношения рискуют закончиться так и не начавшись. Так как не все будут готовы после первой близости слушать лекцию о разбросанных носках.
Козерог и Близнецы
Консервативным и замкнутым Козерогам сложно понять доброжелательных и открытых Близнецов. Их отношения может подорвать ревность. Осознавая, что Близнецы не готовы сидеть на месте, Козероги попытаются «подмять» их под себя. Безграничный контроль и бесконечные упреки до основания разрушат и без того некрепкую семейную идиллию.
Телец и Овен
Эти знаки, находящиеся по соседству в зодиакальном круге, в реальности вряд ли смогут ужиться. Овны упрямы и жестки, тогда как Тельцы — нежны и ранимы. Первые будут стремиться построить карьеру, а вторые нуждаются во внимании и рождении детей. В итоге представителей этих знаков ждут регулярные конфликты из-за разных взглядов на жизнь, пишет Пятый канал.
До этого астрологи сообщили, что среди всего зодиакального круга есть четыре знака, которым зачастую бывает трудно устроить личную жизнь. Они обладают непростым характером и склонны к разрушению отношений даже тогда, когда есть настоящие чувства.