Астрологи назвали три пары знаков зодиака, отношения которых обречены

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Астрологи предупредили, что теория притягивающихся противоположностей иногда может сыграть злую шутку и назвали три пары знаков зодиака, отношения которых обречены на бесконечные скандалы и размолвки.

Лев и Дева

Представители знака Льва не выносят критики. Они настоящие гордецы и не всегда готовы слышать партнера. В свою очередь Девы отличаются коммуникабельностью и требовательностью и не смогут обеспечить Львам спокойную жизнь. Эти отношения рискуют закончиться так и не начавшись. Так как не все будут готовы после первой близости слушать лекцию о разбросанных носках.

Козерог и Близнецы

Консервативным и замкнутым Козерогам сложно понять доброжелательных и открытых Близнецов. Их отношения может подорвать ревность. Осознавая, что Близнецы не готовы сидеть на месте, Козероги попытаются «подмять» их под себя. Безграничный контроль и бесконечные упреки до основания разрушат и без того некрепкую семейную идиллию.

Телец и Овен

Эти знаки, находящиеся по соседству в зодиакальном круге, в реальности вряд ли смогут ужиться. Овны упрямы и жестки, тогда как Тельцы — нежны и ранимы. Первые будут стремиться построить карьеру, а вторые нуждаются во внимании и рождении детей. В итоге представителей этих знаков ждут регулярные конфликты из-за разных взглядов на жизнь, пишет Пятый канал.

До этого астрологи сообщили, что среди всего зодиакального круга есть четыре знака, которым зачастую бывает трудно устроить личную жизнь. Они обладают непростым характером и склонны к разрушению отношений даже тогда, когда есть настоящие чувства.