Названы четыре знака зодиака, которые рискуют больше всех остаться одинокими

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Астрологи сообщили, что среди всего зодиакального круга есть четыре знака, которым зачастую бывает трудно устроить личную жизнь. Они обладают непростым характером и склонны к разрушению отношений даже тогда, когда есть настоящие чувства.

Овны импульсивные, взрывные и не склонные к компромиссам. Они обладают сильным характером и высокими лидерскими установками. Овны упрямы и эгоцентричны, им не хватает дипломатичности и уступчивости. Но при этом они неосознанно подбирают себе в пару такого же сильного и властного партнера, и тогда их отношения превращаются в сплошную борьбу за лидерство. На протяжении жизни у представителей этого знака такое может повториться много раз, и нередко к старости они так и остаются одинокими.

Близнецы не могут существовать без шумных компаний, новых впечатлений, всеобщего восхищения и внимания противоположного пола. Семейные узы не для них, и если они идут на это, то или по причине выгоды, или из-за большой и страстной любви. Но при этом они все равно будут страдать от потери свободы и всеобщего обожания и, скорее всего, быстро охладеют к партнеру.

Раки от природы чувствительны, влюбчивы и романтичны. Они серьезно относятся к любым отношениям, создают в своей голове образ идеального партнера и потом долго ищут его в реальной жизни. Однако жизнь часто оказывается более суровой, чем фантазии. Раки чрезвычайно ранимы и обидчивы. Когда их завышенные требования к партнеру не оправдываются, они очень страдают, годами копят в себе обиды и продолжают искать свой идеал.

Эгоцентричные Львы очень высокого мнения о себе. Они зачастую не могут найти себе партнера, потому что считают, что их никто недостоин. Львы всю жизнь предпочитают быть в центре внимания, всех восхищать, и хотят встретить такую же яркую вторую половинку. Они не согласятся стать партнером обычного и малозаметного человека. Представители этого знака эгоистичны, обидчивы и ревнивы, поэтому даже построив отношения, им бывает тяжело их сохранить, сообщается на портале Rsute.

Названы четыре самые странные пары по знаку зодиака. Некоторые влюбленные совершенно не подходят друг другу по знакам зодиакального круга, однако умудряются жить счастливо и мирно. Астрологи перечислили такие странные пары.