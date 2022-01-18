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Названы четыре самые странные пары по знаку зодиака

Виктория Сикерина

Общество
Названы четыре самые странные пары по знаку зодиака
Кадр из фильма «Влюбись в меня, если осмелишься»

Некоторые влюбленные совершенно не подходят друг другу по знакам зодиакального круга, однако, умудряются жить счастливо и мирно. Астрологи перечислили такие странные пары.

Отношения импульсивных Овнов и спокойных Тельцов можно назвать хаосом. В этом случае сталкиваются не только темпераменты, но и разные стихии: огонь и земля. Однако зачастую такие влюбленные живут достаточно счастливо. Хотя в таком союзе нередки ссоры.

Скорпионы и Львы одинаково отличаются целеустремленность, властностью и сильной энергетикой. В отношениях такие люди соревнуются друг с другом.

Рыбы и Весы — мечтатели по натуре. Часто такие люди не умеют брать на себя ответственность, однако, вместе они ощущают себя спокойно.

Союз двух Козерогов обычно приводит к крупным ссорам, которые иногда доходят даже до жестокости. Для них партнер — это соперник, которого непременно нужно победить. При этом такие влюбленные умеют слышать друг друга и находить компромиссное решение, пишет газета «МК».

До этого победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год. Например, у Овнов много планов в наступившем году, связанных с работой. Они имеют очень хорошие шансы покорить вершины — это то, что представители данного знака заслужили.

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