Экстрасенс Мехди Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год

Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Победитель шоу «Битва экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа составил гороскоп для всех знаков зодиака на 2022 год.

Овен

У Овнов много планов в наступившем году, связанных с работой. Они имеют очень хорошие шансы покорить вершины — это то, что представители данного знака заслужили.

Некие вспышки возможны и в личной жизни во второй половине года. Год начнется довольно спокойно, что будет хорошим стартом стабильности для Овнов.

Телец

2022 год потребует от Тельцов большого количества решений. Он позволит обрести нового себя и раскрыть заслуженный потенциал.

Вероятно, Тельцы изменят свою жизнь кардинально, выйдя замуж или женившись. Год будет щедрым финансово, но важно грамотно распорядиться всеми благами.

Близнецы

Год для представителей этого знака окажется сложным, но интересным. Очень важным моментом будет здоровье, которое стоит контролировать.

Близнецам предначертаны поездки и, возможно, переезды. Конец года с большой вероятностью окутает их семейными заботами и хлопотами.

Рак

Раки в начале года могут ощутить незримые препятствия на своем пути. Придется набраться терпения и достойно переждать грядущий период.

Середина года щедро наградит их победами, скорее всего, это будет связано с семьей. Возможно, также получится наладить нужные связи или личные контакты, которые до этого наладить не получалось.

Лев

Год располагает Львов к тому, чтобы укрепить свои позиции. Есть вероятность некоего соперничества, причем это может касаться как работы, так и личных взаимоотношений.

Львы умеют дипломатично находить выход из подобных ситуаций, поэтому опасаться этих моментов не стоит. Они полны сил и энергии, а это уже значимое преимущество.

Дева

Год потребует от них стойкости духа — это подходящий момент для принятия важных решений. Они снова почувствуют в себе чистую энергию, которой важно будет правильно распорядиться.

— Само главное: не оборачивайтесь назад, не равняйтесь ни на кого. Здесь и сейчас есть вы, и от вас зависит многое. Очень хороший период для перемен — лето. Кстати, есть шансы, что год будет щедр на дорогие подарки или покупки. Крупные приобретения точно будут, — подчеркнул экстрасенс.

Очень хорошим периодом для перемен станет лето. Есть возможность завести питомца, поэтому, если давно не решались, настанет самое время.

Весы

Весам в этом году следует действовать более решительно и хладнокровно. Иногда стоит и что-то потерять, чтобы потом найти гораздо более значимое.

Попробуйте проверить на практике одну теорию: отдавайте что-то, делитесь этим с нуждающимися. Но будьте готовы морально к тому, что этот жест доброй воли не будет вознагражден.

Скорпион

Успех ознаменует собой 2022-й для Скорпионов. Запомните, что никогда не поздно экспериментировать.

Возьмите за приятную привычку менять мир вокруг себя и меняться самому. Скорпионы могут очень удачно провести отпуск, который перерастет в нечто большее.

Стрелец

Для Стрельцов имеется некая интрига в 2022 году. Пугаться ничего не стоит, необходимо лишь оставаться самим собой.

Весна может оказаться щедра на материальные блага. А вот самое интересное и доброе вас, возможно, ожидает зимой.

Козерог

2022 год одарит Козерогов некой внутренней свободой, которая однозначно так необходима на пути к цели. Год начнется довольно спокойно, уберегая от суеты и нагрузки.

Типичные представители знака могут испытывать разного рода разочарования. Летний период для Козерога — прекрасная возможность для экспериментов.

Водолей

Приключения — один из девизов, которыми прославится 2022-й. С них он с большой вероятностью и начнется.

На месте Водолеи никогда не могли усидеть, а значит, пора идти вперед, за новыми эмоциями. Есть один неприятный момент — он касается взаимоотношений.

— Пересмотрите вопрос вашего окружения. Все ли так? Если нет, то найдите в себе силы исправить ошибки, — отметил Вафа.

Рыбы

Они будут испытывать непонятное ощущение, что вот-вот что-то произойдет, но по факту этого может не быть. Происходящее следует принять как должное и брать все в свои руки.

Этот год отлично подходит для создания семьи и рождения детей. Стоит осторожным быть во второй половине года и именно по теме вложений или кредитов, отмечает «СтарХит».

28 декабря сообщалось, что представителей трех знаков зодиакального круга ожидают в 2022 году существенные изменения в любовных отношениях. Астрологи считают, что в случае бездействия Овны, Весы и Козероги рискуют потерять любовь.

Так, например, специалисты не исключают вероятности, что Овнам могут изменить в грядущем году. Однако сейчас еще можно предугадать такой исход. Возможно, партнеры таких людей недополучают любовь, ласку и внимание.