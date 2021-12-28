Названы три знака зодиака, которых ждет неудача в личной жизни в 2022 году
Представителей трех знаков зодиакального круга ожидают в следующем году существенные изменения в любовных отношениях. Астрологи считают, что в случае бездействия Овны, Весы и Козероги рискуют потерять любовь.
Так, например, специалисты не исключают вероятности, что Овнам могут изменить в грядущем году. Однако сейчас еще можно предугадать такой исход. Возможно, партнеры таких людей недополучают любовь, ласку и внимание.
Общительные, любвеобильные и легкомысленные Весы могут потерять доверие второй половинки. Вероятно, партнера что-то не устраивает в поведении или что-то тревожит. Лучшее лекарство в данном случае — разговор.
Возлюбленные Козерогов нередко испытают недостаток любви, так как для таких людей приоритетом в жизни является карьера. Из-за этого часто возникают конфликты и ссоры. Чтобы избежать разлада в отношениях, следует побольше уделять времени семье и интересоваться жизнью партера, пишет Пятый канал.
Знак зодиака способен не только предопределить характер человека и его жизненные цели, но и рассказать об успехе в той или иной сфере. Так, астрологи рассказали о пяти знаках зодиакального круга, которым больше остальных везет в денежных вопросах.