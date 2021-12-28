Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Названы три знака зодиака, которых ждет неудача в личной жизни в 2022 году

Виктория Сикерина

Общество
Названы три знака зодиака, которых ждет неудача в личной жизни в 2022 году
Фото: Pexels

Представителей трех знаков зодиакального круга ожидают в следующем году существенные изменения в любовных отношениях. Астрологи считают, что в случае бездействия Овны, Весы и Козероги рискуют потерять любовь.

Так, например, специалисты не исключают вероятности, что Овнам могут изменить в грядущем году. Однако сейчас еще можно предугадать такой исход. Возможно, партнеры таких людей недополучают любовь, ласку и внимание.

Общительные, любвеобильные и легкомысленные Весы могут потерять доверие второй половинки. Вероятно, партнера что-то не устраивает в поведении или что-то тревожит. Лучшее лекарство в данном случае — разговор.

Возлюбленные Козерогов нередко испытают недостаток любви, так как для таких людей приоритетом в жизни является карьера. Из-за этого часто возникают конфликты и ссоры. Чтобы избежать разлада в отношениях, следует побольше уделять времени семье и интересоваться жизнью партера, пишет Пятый канал.

Знак зодиака способен не только предопределить характер человека и его жизненные цели, но и рассказать об успехе в той или иной сфере. Так, астрологи рассказали о пяти знаках зодиакального круга, которым больше остальных везет в денежных вопросах.

Читайте также:
Гороскопы любовь отношения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз дело добровольное

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Детям дрессировка идет во вред

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов

Высокий стандарт обслуживания

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Коэффициент прибедняемости

Все мнения
О проекте