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Названы пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги

Виктория Сикерина

Общество
Названы пять знаков зодиака, которые притягивают к себе деньги
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Знак зодиака способен не только предопределить характер человека и его жизненные цели, но и рассказать об успехе в той или иной сфере. Так, астрологи рассказали о пяти знаках зодиакального круга, которым больше остальных везет в денежных вопросах.

Тельцы не стесняются своего желания жить в роскоши и богатстве. Однако таким людям приходится много трудиться, чтобы обеспечить престижный уровень жизни себе и своим близким. При этом они умеют постоянно преумножать свой доход и тратить деньги с умом.

Общительные, жаждущие приключений и путешествий Близнецы чаще всего испытывают удачу в денежных вопросах, так как их желания и потребности стоят дорого. При этом таким людям не чужды бесполезные траты и пронизывающий страх все потерять.

Бережливые Раки умеют откладывать на черный день. Им тяжело даются весомые траты при достойном уровне заработка. Из-за этого нередко таких людей называют скупыми.

Львы любят роскошь и богатство, они готовы бесконечно тратить деньги. Однако представители этого знака не всегда получают деньги честным трудом. Нередко таким людям свойственны займы без намерения вернуть средства.

Целеустремленные Скорпионы умеют зарабатывать и достигать поставленных целей. Эти качества позволяют им добиться финансового благополучия, пишет издание «Вологда Поиск».

Астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра.

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