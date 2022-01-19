Умер возвративший в Россию икону Тихвинской Богоматери митрополит Владимир

Фото: Санкт-Петербургская митрополия РПЦ

В возрасте 93 лет скончался митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир (Котляров). Об этом в среду, 19 января, сообщил наместник Александро-Невской Лавры епископ Кронштадтский Назарий (Лавриненко).

— Сегодня, час назад, предстал перед Богом наш руководитель, митрополит на покое Владимир (Котляров). Царство небесное и вечный покой, дорогой владыко, — написал епископ на своей странице в Facebook.

Митрополит Владимир был одним из тех, благодаря кому удалось вернуть в Россию икону Тихвинской Божией матери, которая была вывезена в Ригу во время войны, откуда попала в США. Икону, почитаемую как чудотворную, торжественно возвратили в Россию в 2004 году.

Владимир Котляров родился 27 мая 1929 года в Актюбинске (Казахстан) в семье диакона. После окончания в 1948 году статистического техникума он поступил в духовную семинарию. С 1995 по 2014 год был управляющим Санкт-Петербургской и Ладожской епархией, также являлся постоянным членом Священного синода РПЦ. Последние годы отец Владимир жил на покое в Александро-Невской Лавре.